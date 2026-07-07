«Яндекс.Навигатор» заговорит голосами ведущих «НАШЕго Радио»

Голоса ведущих «НАШЕго Радио» Игоря Панькова и Яны Лукьяновой появятся в сервисе «Яндекс.Навигатор».

«Мы всегда стремились быть ближе к слушателям, и теперь наши голоса зазвучат не только в эфире, но и на дорогах страны. Сопровождая автомобилистов в их ежедневных передвижениях и в дальних поездках, мы уверены, что станем частью их повседневной жизни, а НАШЕ Радио будет к ним ещё ближе», – рассказал программный директор НАШЕго Радио Игорь Паньков.

Чтобы поймать голосовую волну, необходимо открыть разделы «Настройки», «Все настройки», «Голосовые подсказки» и «Голос», а затем выбрать голоса ведущих.

В сервисе также доступны озвучки и других известных людей, включая Ольгу Бузову, Дмитрия Губерниева, Гарика Харламова и не только, напоминает «Радиоточка НСН».



