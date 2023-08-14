Путин поручил дать регионам право вводить курортный сбор

Президент Владимир Путин поручил предоставить регионам право вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов РФ. Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

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«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений ... устанавливающих право органов государственной власти субъектов ... на введение курортного сбора в этих субъектах», — говорится в документе.

При этом следует учесть итоги эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, федеральной территории «Сириус» и в Санкт-Петербурге.

Правительству РФ необходимо исполнить поручение к 15 декабря.

Ранее власти Санкт-Петербурга ввели курортный сбор, плата туриста за сутки составит 100 рублей, а первый день пребывания в Северной столице будет бесплатным. Взимать сбор начнут с 1 апреля 2024 года, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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