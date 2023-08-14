Путин поручил дать регионам право вводить курортный сбор

«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений ... устанавливающих право органов государственной власти субъектов ... на введение курортного сбора в этих субъектах», — говорится в документе.

При этом следует учесть итоги эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, федеральной территории «Сириус» и в Санкт-Петербурге.

Правительству РФ необходимо исполнить поручение к 15 декабря.

Ранее власти Санкт-Петербурга ввели курортный сбор, плата туриста за сутки составит 100 рублей, а первый день пребывания в Северной столице будет бесплатным. Взимать сбор начнут с 1 апреля 2024 года, пишет RT.

