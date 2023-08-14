Путин поручил дать регионам право вводить курортный сбор
Президент Владимир Путин поручил предоставить регионам право вводить курортный сбор с учетом опыта реализации эксперимента в ряде субъектов РФ. Об этом говорится в списке поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
«Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений ... устанавливающих право органов государственной власти субъектов ... на введение курортного сбора в этих субъектах», — говорится в документе.
При этом следует учесть итоги эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях, федеральной территории «Сириус» и в Санкт-Петербурге.
Правительству РФ необходимо исполнить поручение к 15 декабря.
Ранее власти Санкт-Петербурга ввели курортный сбор, плата туриста за сутки составит 100 рублей, а первый день пребывания в Северной столице будет бесплатным. Взимать сбор начнут с 1 апреля 2024 года, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Орешкин заявил об ускоренной трансформации экономики России
- Глава Минобороны Китая посетит Россию и Белоруссию
- В Польше двух россиян арестовали по обвинению в шпионаже
- Минобороны России: ВС РФ захватили три опорных пункта в районе Ольшаны
- Путин поручил дать регионам право вводить курортный сбор
- «На лицах улыбки»: Депутат Аксаков заявил о равнодушии россиян к курсу доллара
- Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии
- Евро взлетел выше 110 рублей впервые с марта 2022 года
- Milliyet: Турция рассчитывает на визит Путина в ближайшие дни
- Власти Крыма попросят ужесточить ответственность за публикацию кадров работы ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru