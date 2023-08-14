В АТОР назвали курс доллара, при котором россияне станут меньше путешествовать

По его словам, курс в 120 рублей за доллар и 150 рублей за евро является «психологической» отметкой, после которой россияне станут меньше путешествовать - зарубежные поездки «превратятся в некую роскошь».

«И пострадают от этого часть региональных полётных программ, возможно, зимние программы и там, где ожидался большой приток туристов — Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Коломбо, то есть не премиальный сегмент», - указал он.

Мурадян добавил, что по бюджетам туристам «больно бьет» стоимость авиабилетов, так как за любое заграничное пляжное направление россиянам приходится отдавать порядка 60-70 тысяч рублей.,

Ранее курс доллара на Московской бирже преодолел отметку в 101 рубль, евро торговалось на уровне 110,56 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

