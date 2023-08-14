В АТОР назвали курс доллара, при котором россияне станут меньше путешествовать
Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что рост курсов доллара и евро прежде всего ударит по «бюджетному потребителю», сообщает Газета.Ru.
По его словам, курс в 120 рублей за доллар и 150 рублей за евро является «психологической» отметкой, после которой россияне станут меньше путешествовать - зарубежные поездки «превратятся в некую роскошь».
«И пострадают от этого часть региональных полётных программ, возможно, зимние программы и там, где ожидался большой приток туристов — Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Коломбо, то есть не премиальный сегмент», - указал он.
Мурадян добавил, что по бюджетам туристам «больно бьет» стоимость авиабилетов, так как за любое заграничное пляжное направление россиянам приходится отдавать порядка 60-70 тысяч рублей.,
Ранее курс доллара на Московской бирже преодолел отметку в 101 рубль, евро торговалось на уровне 110,56 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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