Ниже инфляции: Как изменились цены на размещение в российских отелях

Стоимость размещения на сутки в гостиницах РФ составляет 11285 рублей, что на 3,5% больше прошлогодних показателей, заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пресс-центре НСН.

«В периоды более высокого спроса мы всегда фиксируем рост цен, так устроено ценообразование. Если брать среднюю стоимость отдыха на предстоящий летний сезон, стоимость размещения на сутки в гостиницах составляет 11285 рублей, что на 3,5% больше прошлогодних показателей. Это даже ниже инфляции. Для сравнения хочется озвучить цены прошлого года, тогда мы фиксировали рост на 12%. Поэтому в этом году мы замечаем снижение динамики. В категории от нуля до двух звезд средняя стоимость составляет 8204 рубля, три звезды – 9158 рублей, четыре-пять звезд – 14582 рубля. Есть регионы, где мы видим снижение средней цены на размещение – это Архангельская область, Москва, Санкт-Петербург, Калининградская область, Калужская область, Краснодарский край, Мурманская область и некоторые другие», - рассказал он.

Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Крым лидируют по бронированиям на лето, заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский в пресс-центре НСН.

