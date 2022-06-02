Египет упростил правила въезда для иностранных туристов

Путешественникам, посещающим страну, теперь не придется заполнять бумажную анкету с указанием COVID-документов в аэропортах. Туристам достаточно, предварительно зарегистрировавшись на специальном сайте, загрузить туда сертификат о вакцинации или результаты тестов на COVID-19. Те, кто не прошел регистрацию, будут предоставлять документы на месте.

Российские туристы могут въехать в Египет по сертификату о вакцинации, ПЦР-тесту не старше 72 часов или сделанному в течение 24 часов до прибытия антиген-тесту. Требования не касаются детей до 12 лет.

