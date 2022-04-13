Отели испанской сети RIU отказались заселять россиян

В сообщении говорится, что отели RIU, работающие, например, в ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах и Шри-Ланке, с 13 апреля перестали сотрудничать с российским рынком, о чём было указано в соответствующих письмах туркомпаниям.

«Международная сеть уже закрыла доступ к своему сайту из России... Забронировать тур невозможно, как туроператорам, так и самостоятельным туристам. Закрыта и бонусная программа», - уточнили в АТОР.

В ассоциации добавили, что российские туристы, имеющие ваучеры RUI, смогут беспрепятственно заселиться в отели сети.

Ранее в АТОР заявили, что в Турцию из России рейсами семи авиакомпаний будут летать пять туроператоров.

