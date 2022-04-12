Стало известно, какие авиакомпании повезут туристов в Турцию
В Турцию из России рейсами семи авиакомпаний будут летать пять туроператоров. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что 9 апреля уже стартовали чартерные программы из Москвы в Анталью. Так, рейс по заказу туроператора «Библио-Глобус» был выполнен авиакомпанией Red Wings. Полеты будут осуществляться до 26 октября три раза в неделю, а во время майских праздников - четыре раза.
В апреле также начнутся полетные программы туроператоров Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik и Fun&Sun. Россияне смогут воспользоваться самолетами авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus Airlines.
По этой программе клиенты Coral Travel из Москвы и других городов смогут улететь в Анталью, Бодрум и Даламан с помощью Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly.
Полеты от туроператора Anex Tour из Москвы в Анталью на Pegasus Airlines будут осуществляться с 12 апреля, а из столицы, Екатеринбурга, Казани и Санкт-Петербурга – с 15 апреля на Turkish Airlines.
Туроператоры также формируют туры с российскими авиакомпаниями «Азимут» и «Россия», в связи с чем с 28 апреля начнется полетная программа «Интуриста» из Минеральных Вод в Анталью на самолетах «Азимута».
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