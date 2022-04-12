Стало известно, какие авиакомпании повезут туристов в Турцию

В Турцию из России рейсами семи авиакомпаний будут летать пять туроператоров. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что 9 апреля уже стартовали чартерные программы из Москвы в Анталью. Так, рейс по заказу туроператора «Библио-Глобус» был выполнен авиакомпанией Red Wings. Полеты будут осуществляться до 26 октября три раза в неделю, а во время майских праздников - четыре раза.

В апреле также начнутся полетные программы туроператоров Anex Tour, Coral Travel, Pegas Touristik и Fun&Sun. Россияне смогут воспользоваться самолетами авиакомпаний Turkish Airlines и Pegasus Airlines.

По этой программе клиенты Coral Travel из Москвы и других городов смогут улететь в Анталью, Бодрум и Даламан с помощью Turkish Airlines, Pegasus Airlines и PegasFly.