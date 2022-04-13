На Камчатку впервые полетят туристические чартеры

«Любая чартерная программа — это дорога с двусторонним движением — туристы смогут летать в оба направления», - приводит РИА Новости слова Догузовой.

Она также отметила, что в чартерной программе будут представлены почти все федеральные округа. Так, с апреля чартеры полетят в Татарстан и Тюмень, с лета – в Алтайский край, Республику Алтай, на Дальний Восток и Сахалин.

Ранее руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что стоимость туров по России значительно не выросла.

