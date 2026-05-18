В РСТ назвали преимущества внутреннего туризма над выездным

Внутренний туризм в России набирает обороты: растёт число туристических локаций и вариантов размещения, сказал НСН Георгий Мохов.

Преимущества путешествий по России выходят за рамки ценовой доступности — ключевую роль играют гибкость планирования и многообразие форматов отдыха, сказал в эфире НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов.

В России растет популярность внутреннего туризма. Развитая инфраструктура и обилие культурно‑исторических локаций делают отечественные маршруты привлекательной альтернативой зарубежному отдыху. Мохов отметил, что в российских регионах сегодня активно развивается туристическая инфраструктура.

«В России колоссальное разнообразие культурно-познавательных и исторических маршрутов. Это разнообразие позволяет формировать несколько выездов в течение летнего сезона. За рубеж обычно выезжают один раз дней на 10 максимум, а вот по России летом можно путешествовать три-четыре раза. Можно спланировать выезды в ближайшие культурно-исторические места, можно запланировать круиз, можно съездить на море позагорать. У внутреннего туризма выбор намного больше. Дело даже не в цене, а в том, что можно быстро спланировать поездку, в том числе на личном автомобиле. Сейчас активно развиваются средства размещения — кемпинги, глэмпинги и малые базы отдыха», — сказал собеседник НСН.

Ранее коммерческий директор ГК «Слетать.ру» Антон Лаврухин заявил в пресс-центре НСН, что туротрасль не ждет больших изменений по спросу на Анапу в этом году. Коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов добавил, что по Анапе туристы заняли выжидающую позицию.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
