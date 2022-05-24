Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 31 мая

Росавиация продлила ограничение полетов в ряд аэропортов страны до 31 мая, передает пресс-служба ведомства.

Росавиация продлила режим ограничения полетов в южные аэропорты до 25 мая

Ранее особый режим был введен до 25 мая, напоминает Ura.ru.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — указано в сообщении федеральной службы.

Другие аэропорты страны продолжат работать в обычном режиме.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:АэропортыРосавиация
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