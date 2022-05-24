Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 31 мая
Росавиация продлила ограничение полетов в ряд аэропортов страны до 31 мая, передает пресс-служба ведомства.
Ранее особый режим был введен до 25 мая, напоминает Ura.ru.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 31 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — указано в сообщении федеральной службы.
Другие аэропорты страны продолжат работать в обычном режиме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 158 / сут.
Умерли
378 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 117 / сут.
- В Курской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
- Володин: Украина получит лишь 15% из обещанных США $40 млрд помощи
- Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центра России продлили до 31 мая
- Ретейлеры Apple закрыли часть российских магазинов
- Офицер ДНР рассказал, почему сдались бойцы с «Азовстали»
- В Херсонской области заявили о минировании ВСУ единственного выхода в Черное море
- Правоохранители проводят обыски в доме экс-президента Молдавии Додона
- Байден в шутку предложил премьеру Австралии поспать на саммите Quad
- СМИ: Великобритания и США ищут замену GPS из-за России
- Болгария обсудит с ЕК возможность оплаты российского газа в рублях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru