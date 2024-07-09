От пахлавы до оливок: Какие продукты на шведском столе в Турции лучше не пробовать

В «черный список» вошли пахлава, кадаифе, готовые напитки, чай и кофе из термоса, блюда иностранных кухонь, долма из виноградных листьев, котлеты, турецкие алкогольные напитки (кроме национального напитка ракы), колбасные изделия, мясное рагу и оливки.

Чтобы не прогадать с выбором блюд, издание советует присмотреться к самим туркам, отдыхающим в отеле. Местные жители и персонал весьма дружелюбны к своим соотечественникам и непременно укажут им на самые качественные блюда, утверждает издание.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил, что турецкие отели в рамках пересмотра системы all inclusive могут отказаться от шведского стола и сделать вместо него сет-меню.

