Турция сохранит формат «все включено» в отелях в 2024 году
Турецкие отели в следующем году сохранят формат «все включено», рассказал посол республики в России Танжу Бильгич.
«Я уверен, что отели, которые предоставляют формат размещения по типу «все включено», продолжат это делать в следующем году», - уточнил дипломат в беседе с ТАСС.
Глава Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каана Кавалоглу заявил, что представители индустрии предложили пересмотреть формат «все включено». Бизнесмен объяснил инициативу ростом расходом на фоне сложной экономической ситуации в стране.
Ранее сообщалось, что Турция и Таиланд стали самыми популярными направлениями у россиян в преддверии Нового года, отмечает «Радиоточка НСН».
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