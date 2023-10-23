«От Домбая до Красной Поляны»: Россиянам назвали цены на горнолыжные курорты

Отдых на горнолыжных курортах России обойдется в зимнем сезоне от 5 до 20 тыс. рублей в сутки, не считая взлетевшей стоимости ски-пассов, рассказал в интервью НСН вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По данным РБК, стоимость ночи в отелях на горнолыжных курортах России выросла по сравнению с прошлым годом на 8–25%, а на курортах Красной Поляны - на 20–30%.