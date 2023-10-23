«От Домбая до Красной Поляны»: Россиянам назвали цены на горнолыжные курорты
В Шерегеше и Чегете можно найти отели по 5 тыс. рублей, «пятерки» в Красной поляне стоят не меньше 20 тысяч, а ски-пассы стали «фантастическими», сказал в эфире НСН Дмитрий Горин.
Отдых на горнолыжных курортах России обойдется в зимнем сезоне от 5 до 20 тыс. рублей в сутки, не считая взлетевшей стоимости ски-пассов, рассказал в интервью НСН вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
По данным РБК, стоимость ночи в отелях на горнолыжных курортах России выросла по сравнению с прошлым годом на 8–25%, а на курортах Красной Поляны - на 20–30%.
«Зимний горнолыжный сезон – это период с декабря по апрель. Нужно учитывать зону катания с перепадами высот, стоимость ски-пасса и стоимость гостиницы. Цена зависит от региона путешествия и категории гостиницы. Средний диапазон за ночь варьируется от 5 до 20 тыс. рублей за номер. Наиболее дорогие и востребованные курорты Красной Поляны: "Горки Город", "Роза Хутор" и "Красная Поляна", более доступные – Шерегеш, Приэльбрусье, Домбай и Чегет. Там очень много двух-трехзвездочных гостиниц в диапазоне 5-6 тыс. рублей за ночь. В Красной поляне средний чек варьируется в диапазоне 10-20 тыс рублей, там очень много пятизвездочных гостиниц, зона катания больше и ски-пасс дороже. "Пятерок" дешевле 20 тысяч там нет, а на других курортах пятизвездочных гостиниц толком нет», - сказал Горин.
При этом он отметил, что этой зимой россиян будут ждать еще и «фантастические ски-пассы».
«В горных лыжах отель это полбеды, еще вопрос, сколько будет стоить ски-пасс в сутки. Ски-пассы ежегодно повышаются в цене, они сейчас стали стоить фантастических денег. По стоимости они уже почти равны европейским и превысили 4 тыс. рублей. То что раньше стоило 3 тыс. в сутки, сейчас стоит 5-6 тыс.», - отметил вице-президент РСТ.
Горин объяснил, что рост цен связан с инфляцией и спросом. Он также рассказал, сколько будет стоить зимой не горнолыжный отдых.
«Рост цен происходит из-за инфляции, темпы которой увеличились, а также связан с динамическим ценообразованием. Цены зависят от спроса, здесь нужно учитывать фактор сезонности. В условиях, когда путешествия в остальные страны мира ограничены транспортной логистикой, на европейские курорты прилететь можно, но перелеты стали дольше и дороже. В этой ситуации многие, предпочитающие активный отдых, выбирают российские курорты. Что касается отдыха, не связанного с горными лыжами, если не считать новогодние праздники, средний чек на двоих примерно 75 тыс. рублей, включая транспортные расходы. Но есть и более бюджетные варианты, если путешествовать в межсезонье, можно найти поездку на двоих за 45 тыс. рублей. Это средний чек предпочтений покупки туров по России на двоих, на семь дней», - пояснил он.
Со своей стороны, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов рассказал НСН, как можно сэкономить в Красной Поляне.
«Самые дорогие горнолыжные курорты в России в Красной поляне, менее дорогие – Кировск, курорты под Магнитогорском и Шерегеш, а также Домбай и Чегет. Это все наши основные курорты. При этом в той же Красной Поляне можно жить достаточно отдаленно от курорта и приезжать на него, это будет дешевле. Бюджеты могут быть разными, кто-то едет на машине, кто-то едет со своими лыжами», - заключил собеседник НСН.
Генеральный директор «Красной Поляны» Яна Перепечаева говорила в середине октября, что в этом году она ожидает снежную зиму и рост турпотока минимум на 10-15%.
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