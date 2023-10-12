Гендиректор «Красной Поляны» назвала стоимость зимнего отдыха на курорте
Генеральный директор «Красной Поляны» Яна Перепечаева заявила, что стоимость отдыха на курорте пока остается на уровне прошлого года, сообщает РИА Новости.
По её словам, бронирование на предстоящую зиму было открыто ещё в июле, стоимость проживания в апартаментах составит от 2,8 тысячи рублей с человека в сутки.
Она добавила, что в период новогодних каникул, когда традиционно ожидается самый высокий спрос, цены вырастут в два раза - от 5,7 тысячи рублей за сутки.
«Прошедшая зима была малоснежной... мы приняли порядка 690 тысяч гостей. В этом году, по прогнозам, зима должна быть снежной, мы ожидаем рост турпотока минимум на 10-15%», – заключила Перепечаева.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что стоимость поездки в Египет на ноябрьские праздники составит 150 тысяч рублей за перелёт и неделю проживания в отеле «три звезды», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Великобритания направит к берегам Израиля два военных корабля
- Телеведущий Дроздов опроверг ухудшение здоровья
- ANSA: активы РФ в странах G7 заморозят до выплаты компенсации Украине
- Мисс Россия-2023 рассказала о неудачном участии в шоу «Голос»
- Кадыров опубликовал видео встречи с обвиняемым в поджоге Корана Журавелем
- Депутат Драпеко рассказала, что ей тяжело было играть роль деревенской девушки
- В анапской школе из-за короткого замыкания загорелась стена
- Станислав Черчесов опроверг ведение переговоров со московским «Спартаком»
- В Петербурге предложили запретить электросамокатам ездить по узким тротуарам
- Аналитик исключил укрепление курса рубля до 60 рублей за доллар в этом году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru