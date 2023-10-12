Гендиректор «Красной Поляны» назвала стоимость зимнего отдыха на курорте

По её словам, бронирование на предстоящую зиму было открыто ещё в июле, стоимость проживания в апартаментах составит от 2,8 тысячи рублей с человека в сутки.

Она добавила, что в период новогодних каникул, когда традиционно ожидается самый высокий спрос, цены вырастут в два раза - от 5,7 тысячи рублей за сутки.

«Прошедшая зима была малоснежной... мы приняли порядка 690 тысяч гостей. В этом году, по прогнозам, зима должна быть снежной, мы ожидаем рост турпотока минимум на 10-15%», – заключила Перепечаева.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что стоимость поездки в Египет на ноябрьские праздники составит 150 тысяч рублей за перелёт и неделю проживания в отеле «три звезды», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

