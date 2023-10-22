СМИ: туристы в Сочи пожаловались на заполонивших город клопов

Жилые дома и отели Сочи атаковали полчища мраморных клопов, сообщает портал Sochi1.ru.

В центре Сочи запретили купаться в море

Отмечается, что насекомые попадают в помещения через узкие щели и находят укрытие в складках одежды. Местные жители и туристы жалуются на неприятный запах, исходящий от насекомых.

По информации портала, мраморные клопы появились в Сочи после Олимпиады 2014 года. Эти насекомые не представляют опасности для человека, но наносят ущерб сельскому хозяйству.

Ранее сообщалось, что в Сочи из-за непогоды закрыли канатные дороги на горнолыжном курорте «Красная Поляна» и маршруты на вершину Черновой пирамиды, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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