СМИ: туристы в Сочи пожаловались на заполонивших город клопов
Жилые дома и отели Сочи атаковали полчища мраморных клопов, сообщает портал Sochi1.ru.
Отмечается, что насекомые попадают в помещения через узкие щели и находят укрытие в складках одежды. Местные жители и туристы жалуются на неприятный запах, исходящий от насекомых.
По информации портала, мраморные клопы появились в Сочи после Олимпиады 2014 года. Эти насекомые не представляют опасности для человека, но наносят ущерб сельскому хозяйству.
Ранее сообщалось, что в Сочи из-за непогоды закрыли канатные дороги на горнолыжном курорте «Красная Поляна» и маршруты на вершину Черновой пирамиды, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: туристы в Сочи пожаловались на заполонивших город клопов
- Израильский министр Баркат пригрозил ударить по Ирану
- Под Челябинском три человека погибли в загоревшейся машине
- Пентагон заявил о готовности США вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке
- В Кемеровской области отец до смерти избил шестимесячного сына
- «Золотая» рыба. Япония и Россия не могут договориться о промысле рыбы и Курилах
- На Украине депутата задержали за вывоз призывников из страны
- Московский «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ
- Сальдо: украинские власти закрыли две из трех больниц Херсона
- Россия и Иран в 2024 году обнулят таможенные пошлины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru