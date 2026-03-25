Памфилова: В России может появиться дистанционное голосование через спутники

Дистанционное голосование через спутники в районах, где отсутствует связь, может появиться в России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова.

По её словам, это «вполне реальная перспектива» и комиссия уже два года работает над этим вопросом с запустившим спутники «Бюро 1440».

«Работаем... как бы ни казалось кому-то, что это фантастически... Мобильный избиратель тоже когда-то казался невозможным», - заключила Памфилова.

Ранее в Центризбиркоме указали, что в 2026 году в РФ запланировано более двух тысяч избирательных кампаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
