Песков: Иран не передавал РФ информацию о якобы мирном плане США

Комментируя сообщения The New York Times о том, что Вашингтон направили Тегерану план мирного соглашения из 15 пунктов, он указал, что «иранские друзья» Москву об этом не информировали.

«Это первое. Второе – мы не знаем, насколько достоверны все эти сообщения», - заключил представитель Кремля.

Ранее газета The New York Times опубликовала сообщение, что США якобы направили Ирану план мирного соглашения из 15 пунктов,которые касаются в том числе иранской программы баллистических ракет и ядерной программы, а также вопросов морского судоходства, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

