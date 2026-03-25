Zivert обошла Басту и стала самой популярной артисткой в России
Певица Zivert впервые заняла первую строчку «Музыкального индекса BandLink», сместив Басту — бессменного лидера с момента запуска инструмента в декабре 2025 года.
Дополнительный интерес к артистке привлёк выход нового сингла «Слёзы» — ремейка культового хита Децла, ставшего гимном поколения 2000-х. Трек объединил сразу несколько артистов: в записи также участвовали музыкант и клипмейкер VONAMOUR, продюсер LYRIQ и солистка группы «очки и кольца» Ева Авакян.
Идея родилась после того, как VONAMOUR наткнулся на вирусное видео с песней Децла в соцсетях и записал свой набросок, который позже трансформировался в полноценный ремейк.
Интерес к релизу потянул за собой вверх и соавтора трека — VONAMOUR стремительно взлетел в топе. Число его слушателей на стримингах всего за неделю увеличилось на 267%, а в «Музыкальном индексе BandLink» артист поднялся на 828 строчек и закрепился в статусе фрешмена русской поп-музыки.
На динамику позиции Zivert в Индексе повлияли и интернет-запросы о певице. Артистка готовится повторить своё шоу в Санкт-Петербурге 3 октября и привлекает к нему интерес. Также дополнительное внимание к Zivert поддерживает участие в предстоящих музыкальных премиях.
«Музыкальный индекс BandLink» учитывает все эти факторы: он формируется на основе прослушиваний в стриминговых сервисах (Яндекс Музыка, КИОН Музыка и др.) с учетом данных BandLink, а также интереса вне стриминга — посещений крупнейших билетных сервисов и сайтов с материалами об артистах. Кроме того, Индекс учитывает агрегированную и обезличенную статистику Поиска, Яндекс Браузера и Google.
