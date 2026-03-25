В Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении в банке

По её словам, инцидент произошёл на Люсиновской улице. Задержанный сначала попросил сотрудницу помочь ему в получении талона, а затем проследовал с ней в кассовый зал, где стал угрожать предметом, похожим на пистолет.

«Напавший потребовал открыть дверь в хранилище. Кассир увидела происходящее и нажала кнопку тревожной сигнализации. Мужчина объяснил свои действия шуткой и скрылся», - отметила Волк.

Она добавила, что нападавшим оказался житель Анапы, у которого полицейские изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее Волк рассказала, что в Москве задержали мужчину, устроившего взрыв в банке на улице Менжинского в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».