В Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении в банке
Стражи порядка задержали подозреваемого в нападении с пистолетом на работницу коммерческого банка. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По её словам, инцидент произошёл на Люсиновской улице. Задержанный сначала попросил сотрудницу помочь ему в получении талона, а затем проследовал с ней в кассовый зал, где стал угрожать предметом, похожим на пистолет.
«Напавший потребовал открыть дверь в хранилище. Кассир увидела происходящее и нажала кнопку тревожной сигнализации. Мужчина объяснил свои действия шуткой и скрылся», - отметила Волк.
Она добавила, что нападавшим оказался житель Анапы, у которого полицейские изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
Ранее Волк рассказала, что в Москве задержали мужчину, устроившего взрыв в банке на улице Менжинского в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
