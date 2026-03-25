«Билайн» опроверг слухи о блокировке доступа к сети при работающем Telegram
Оператор связи «Билайн» опроверг слухи о якобы блокировке доступа к сети при работающем мессенджере Telegram. Об этом сообщает RT.
В пресс-службе компании указали, что информация в СМИ о том, что для корректной работы следует отключить платформу, не соответствует действительности.
«Информация о необходимости отключить Telegram для корректной работы других сервисов, а также о «процессе блокировки мессенджера» не соответствует действительности», - говорится в сообщении.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ объявила, что не будет применять меры за рекламу в Telegram до конца 2026 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
