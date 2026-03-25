Украинский дрон врезался в дымовую трубу электростанции в Эстонии
25 марта 202615:02
Дрон, который врезался в дымовую трубу электростанции в эстонском Аувере, был украинским. Как пишет RT, об этом заявил гендиректор полиции безопасности республики Марго Паллосон.
По его словам, беспилотник «сбился с курса» в результате технического воздействия, которому он подвергся в российском воздушном пространстве.
«Люди не пострадали, мы начали уголовное производство. Изучаем обломки и детали», - заключил Паллосон.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не направляет беспилотники в Европу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
