Россиянам назвали признаки зубной боли у кошек
Понять, что у кошек есть проблемы с зубами, можно по их отношению к еде. Об этом «Ленте.ру» рассказала ветеринарный врач-стоматолог Ольга Терешко.
Она пояснила, что питомец может жевать только на одной стороне, ронять кусочки еды или вовсе отказываться от неё, мяукать при попытке разгрызть корм.
Кроме того, о зубной боли у кошек часто свидетельствуют неприятный запах изо рта, а также повышенное слюноотделение, апатия, агрессия, потеря веса и ухудшение качества шерсти.
«Зубная боль у кошек не исчезает без лечения — она только усиливается», — указала эксперт, добавив, что если имеются хотя бы два из указанных признаков, то следует незамедлительно обращаться к ветеринару.
Ранее заслуженный артист России Дмитрий Куклачев заявил «Радиоточке НСН», что кошки часто помогают выявлять у человека серьезные заболевания на ранних стадиях.
