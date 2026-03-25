Россиянам назвали признаки зубной боли у кошек

Она пояснила, что питомец может жевать только на одной стороне, ронять кусочки еды или вовсе отказываться от неё, мяукать при попытке разгрызть корм.

Кроме того, о зубной боли у кошек часто свидетельствуют неприятный запах изо рта, а также повышенное слюноотделение, апатия, агрессия, потеря веса и ухудшение качества шерсти.

«Зубная боль у кошек не исчезает без лечения — она только усиливается», — указала эксперт, добавив, что если имеются хотя бы два из указанных признаков, то следует незамедлительно обращаться к ветеринару.

Ранее заслуженный артист России Дмитрий Куклачев заявил «Радиоточке НСН», что кошки часто помогают выявлять у человека серьезные заболевания на ранних стадиях.

