Спрос с Крыма по детскому отдыху может перераспределиться на Анапу, Краснодарский край и Калининград. Об этом НСН рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

«Артек» и другие детские оздоровительные лагеря Крыма не будут принимать детей всё лето, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своих соцсетях. На территории полуострова приостанавливается бронь и прием детей на отдых с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026. Это касается детского отдыха и в «иных средствах размещения» для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности. Мурадян раскрыл, что будет с уже оплаченными детскими путевками в Крым.