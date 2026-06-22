В АТОР раскрыли, что будет с детскими путевками в лагеря Крыма
Артур Мурадян раскрыл НСН, что схема с возвратом средств за детские путевки в Крым уже отработана и налажена, однако у туристов также есть возможность выбрать альтернативу.
Спрос с Крыма по детскому отдыху может перераспределиться на Анапу, Краснодарский край и Калининград. Об этом НСН рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.
«Артек» и другие детские оздоровительные лагеря Крыма не будут принимать детей всё лето, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своих соцсетях. На территории полуострова приостанавливается бронь и прием детей на отдых с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026. Это касается детского отдыха и в «иных средствах размещения» для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности. Мурадян раскрыл, что будет с уже оплаченными детскими путевками в Крым.
«Во-первых, я думаю, что формат возвратов за неиспользованный отдых предусмотрен в полном объеме. Во-вторых, туроператор по внутреннему туризму предложит альтернативные объекты размещения. Мы видим, что большое перераспределение спроса идет на Анапу и Краснодарский край, где ситуация не столь острая. В любом случае кто-то точно откажется от этого отдыха и перенесет свои планы. Но в массе своей сейчас уже механизм возвратов по Крыму отработан и идет штатно. Я думаю, что большинство регионов, где есть детские объекты размещения, точно будут бороться за этот поток. Просто надо понимать, что во многом туда ехали из-за пляжного сезона. Но также у нас есть и Калининград, Карелия. Поэтому, я думаю, что будут предлагать альтернативы, но в любом случае ситуация сложная», - рассказал он.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказывал в пресс-центре НСН, что этим летом около шести миллионов детей пройдут оздоровление организованным отдыхом.
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