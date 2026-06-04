В Росгвардии раскрыли, как сегодня защищают детские лагеря
Алексей Коротков заявил НСН, что детские учреждения летнего отдыха обязательно проверяются на наличие рамок металлодетектора, а сотрудников ЧОПов строго инструктируют о поведении в экстренных ситуациях.
Каждые сутки территорию вокруг детских лагерей в Московской области (МО) патрулируют более 170 экипажей. Об этом в пресс-центре НСН рассказал начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковника полиции Алексей Коротков.
«Согласно постановлению правительства РФ №732, в детских лагерях должны быть металлодетекторы, системы принудительной остановки автотранспорта, должны соблюдаться требования пожарной безопасности, должны быть отработаны действия сотрудников лагерей и сотрудников частных охранных предприятий (ЧОПов). Территорию МО ежесуточно патрулируют 170 экипажей, которые сейчас работают в вблизи оздоровительных лагерей. Они уделяют пристальное внимание подозрительным вещам, происходящим вокруг таких учреждений. Ежедневно на инструктажах мы говорим им обращать на это внимание и принимать меры. Также мы ежедневно мониторим качество прохождения сигнала тревоги», - рассказал он.
Ранее Коротков заявил в пресс-центре НСН, что в Московской области 1000 учреждений уже готовы принять детей на летние каникулы, из которых 123 – стационарные, в оздоровительных комплексах.
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