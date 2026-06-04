«Согласно постановлению правительства РФ №732, в детских лагерях должны быть металлодетекторы, системы принудительной остановки автотранспорта, должны соблюдаться требования пожарной безопасности, должны быть отработаны действия сотрудников лагерей и сотрудников частных охранных предприятий (ЧОПов). Территорию МО ежесуточно патрулируют 170 экипажей, которые сейчас работают в вблизи оздоровительных лагерей. Они уделяют пристальное внимание подозрительным вещам, происходящим вокруг таких учреждений. Ежедневно на инструктажах мы говорим им обращать на это внимание и принимать меры. Также мы ежедневно мониторим качество прохождения сигнала тревоги», - рассказал он.

Ранее Коротков заявил в пресс-центре НСН, что в Московской области 1000 учреждений уже готовы принять детей на летние каникулы, из которых 123 – стационарные, в оздоровительных комплексах.

