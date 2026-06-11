Онищенко: Треть детей школьного возраста пройдут оздоровление этим летом

«Порядка шести миллионов детей будут оздоровлены организованным отдыхом. У нас детей школьного возраста около 18 миллионов. То есть мы планируем оздоровить треть наших школьников. Акцент будет делаться на детей из малоимущих семей, детей, чьи отцы находятся на СВО. Будут работать загородные учреждения. На первую смену у нас работают городские лагеря дневного пребывания — это когда дети находятся в той же школе, где учатся. Их там кормят, за ними следят. Родители не беспокоятся о том, что дети без присмотра», — сказал собеседник НСН.

Лето привычно ассоциируется с отпуском, выездами на природу, походами и загородными поездками. Но наряду с приятными моментами отдыха возрастают и потенциальные угрозы для здоровья. В тёплый сезон медики ежегодно регистрируют множество случаев обращения за помощью — среди распространённых проблем: укусы насекомых, солнечные ожоги, тепловые удары и пищевые отравления. Согласно данным Роспотребнадзора, сотни тысяч россиян в весенне‑летний период обращаются за медицинской помощью из‑за укусов клещей. Кроме того, врачи фиксируют увеличение числа тепловых ударов в периоды аномальной жары.

Ранее начальник Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области, полковник полиции Алексей Коротков рассказал в пресс-центре НСН, что каждые сутки территорию вокруг детских лагерей в Московской области (МО) патрулируют более 170 экипажей.

