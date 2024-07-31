«Проверьте лицензию»: Штрафы для гидов без аттестации избавят от экскурсий из 90-х
Только грамотный экскурсовод обладает достоверной информацией о достопримечательностях и может обеспечить безопасность туристической группы, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.
В Москве и Санкт-Петербурге почти не осталось неаттестованных экскурсоводов, однако профессионализм гидов в других регионах страны по-прежнему вызывает вопросы, сообщил в интервью НСН гендиректор «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов.
В России намерены ввести штрафы до 200 тысяч рублей для экскурсоводов без аттестации. Также гидам может грозить штраф за неуведомление МЧС о выходе на опасный маршрут. Как сообщают «Известия», соответствующий законопроект, разработанный депутатами «Единой России» и поддержанный кабмином РФ, внесли в Госдуму 31 июля. Арутюнов заметил, что, как минимум, в двух городах страны уже почти не осталось неаттестованных экскурсоводов.
«По закону экскурсоводы и гиды обязательно должны быть аттестованными. Думаю, законопослушных людей в туризме работает больше. Хочется верить, что в крупных городах, таких как Москва и Питер, аттестацию прошли практически все. Насколько я знаю, стоимость этой аттестации – от шести до семи тысяч рублей. Экскурсоводы сдают некий экзамен, в советские годы это называлось повышением квалификации, когда аттестующие органы проверяли, что человек владеет материалом. Это сейчас особенно важно, ведь экскурсии проводят для наших и иностранных граждан. Есть чувствительные темы, важно, чтобы гиды умели грамотно расставлять акценты», - сказал он.
Вместе с тем, по словам собеседника НСН, в отдельных регионах страны действительно наблюдается нехватка квалифицированных сотрудников.
«Несколько лет назад я был на Камчатке. Это одно из самых красивых мест, в которых я побывал, а в общей сложности я посетил 108 стран. Камчатка также одно из самых дорогих путешествий в моей жизни, но ситуация там напоминала аэропорт Домодедово в 90-е годы. Экскурсоводы, как таксисты пытаются затягивать туристов в разные стороны. Все, кому не лень, в сезон работают гидами в поисках легких денег. Но на Камчатке особенно важен грамотный экскурсовод. Когда ты идешь к вулкану – может произойти что угодно. Гид должен владеть информацией, чтобы уточнять – куда можно ходить, а куда не стоит. Незнающий человек рискует жизнями других. Пока туристы сами не будут беспокоиться о своей безопасности, проверять лицензию гидов, порядка не будет никогда. Вот почему нельзя соглашаться на экскурсию на тысячу рублей дешевле», - пояснил он.
В свою очередь экскурсовод по республике Крым Андрей Иванов заявил НСН, что положительно оценивает предложенную инициативу.
«Нужен сначала письменный экзамен, потом устный экзамен. Сейчас законопроект не принят, а только внесен. Штрафы – верное решение, бывает, такой бред рассказывают. Люди учатся, стараются, а экскурсии водят какие-то непонятные персонажи, которые рассказывают полную чушь. Вопрос безопасности тоже важен, но пока никаких конкретных формулировок об этом нет», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о правилах аттестации гидов и экскурсоводов. Согласно документу, с 1 марта 2025 года на нагрудной карточке экскурсовода или гида-переводчика должен быть размещен QR-код, с помощью которого можно будет перейти на страницу единого федерального реестра экскурсоводов, где содержатся сведения об аттестованных специалистах, напоминает «Радиоточка НСН».
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