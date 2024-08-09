«Нужен мастер-план!»: Золотое Кольцо РФ призвали развивать на международном уровне
В Золотом Кольце России необходимо развивать инфраструктуру для того, чтобы сделать его международным кластером, это можно осуществить уже до 2030 года, заявил НСН депутат Сангаджи Тарбаев.
Города Золотого Кольца России имеют огромный потенциал стать международным туристическим кластером, необходимо заниматься продвижением этого направления за рубежом. Об этом заявил НСН глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.
В 2024 году «столица» Золотого Кольца России Суздаль отметит своё 1000-летие. Основные праздничные мероприятия в городе продлятся три дня – с 9 по 11 августа. Тарбаев заявил, что это большой праздник для всей России, а также предложил сделать из Золотого Кольца мировой туристический кластер, который будут посещать путешественники из разных стран.
«Безусловно, это торжественная и памятная дата для всей нашей страны. Это один из самых древних и исторических городов нашей государственности. Присоединяюсь к поздравлениям. Тысяча лет – это не просто дата, это каскад исторических и культурных событий. Я уже около года говорю о том, что нам требуется создать на территории России несколько туристических продуктов, которые будут работать на экспорт. Я считаю, что у Золотого Кольца есть большая перспектива с точки зрения мирового туристического бренда. Исходя из этой концепции, надо брать не просто один город, а сделать мастер-план всей этой макро территории и создать туристический кластер, который будет привлекать к себе путешественников и туристов со всех стран. Соответственно надо заниматься продвижением этого продукта за рубежом. Деньги на развитие туризма у нас есть, нужно направить основные средства на улучшение инфраструктуры, чтобы этот кластер мог выдержать поток туристов. Если мне удастся убедить своих коллег из Госдумы в этом подходе, то, я думаю, что до 2030 года, а то и раньше, мы сможем создать на территории Суздаля и Золотого Кольца большой туристический кластер», - поделился он.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил в пресс-центре НСН, что внутренний туризм в России сильно тормозит отсутствие качественной инфраструктуры и нехватка номерного фонда.
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