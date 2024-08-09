«Нужен мастер-план!»: Золотое Кольцо РФ призвали развивать на международном уровне

«Безусловно, это торжественная и памятная дата для всей нашей страны. Это один из самых древних и исторических городов нашей государственности. Присоединяюсь к поздравлениям. Тысяча лет – это не просто дата, это каскад исторических и культурных событий. Я уже около года говорю о том, что нам требуется создать на территории России несколько туристических продуктов, которые будут работать на экспорт. Я считаю, что у Золотого Кольца есть большая перспектива с точки зрения мирового туристического бренда. Исходя из этой концепции, надо брать не просто один город, а сделать мастер-план всей этой макро территории и создать туристический кластер, который будет привлекать к себе путешественников и туристов со всех стран. Соответственно надо заниматься продвижением этого продукта за рубежом. Деньги на развитие туризма у нас есть, нужно направить основные средства на улучшение инфраструктуры, чтобы этот кластер мог выдержать поток туристов. Если мне удастся убедить своих коллег из Госдумы в этом подходе, то, я думаю, что до 2030 года, а то и раньше, мы сможем создать на территории Суздаля и Золотого Кольца большой туристический кластер», - поделился он.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил в пресс-центре НСН, что внутренний туризм в России сильно тормозит отсутствие качественной инфраструктуры и нехватка номерного фонда.



