Китай и Индия стали странами-лидерами по туристическому потоку в Россию
Больше всего иностранных туристов в Россию прибывают из Китая и Индии, заявил глава Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Его слова приводит РИА Новости.
Кондратьев назвал Китай главным партнером России в сфере туризма. Он уточнил, что со 2 августа граждане КНР оформили 50% электронных виз.
При этом представитель ведомства указал на большое число туристов из европейских стран. Из каких именно чиновник не рассказал.
С 1 августа туристы могут получить электронную визу для въезда в Россию. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, оформлено уже более 120 тысяч таких документов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru