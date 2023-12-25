Китай и Индия стали странами-лидерами по туристическому потоку в Россию

Больше всего иностранных туристов в Россию прибывают из Китая и Индии, заявил глава Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Его слова приводит РИА Новости.

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Кондратьев назвал Китай главным партнером России в сфере туризма. Он уточнил, что со 2 августа граждане КНР оформили 50% электронных виз.

При этом представитель ведомства указал на большое число туристов из европейских стран. Из каких именно чиновник не рассказал.

С 1 августа туристы могут получить электронную визу для въезда в Россию. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, оформлено уже более 120 тысяч таких документов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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