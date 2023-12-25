Китай и Индия стали странами-лидерами по туристическому потоку в Россию

Кондратьев назвал Китай главным партнером России в сфере туризма. Он уточнил, что со 2 августа граждане КНР оформили 50% электронных виз.

При этом представитель ведомства указал на большое число туристов из европейских стран. Из каких именно чиновник не рассказал.

С 1 августа туристы могут получить электронную визу для въезда в Россию. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, оформлено уже более 120 тысяч таких документов, передает «Радиоточка НСН».

