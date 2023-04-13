ОСИГ: Турпоток из России в страны СНГ в 2023 году вырастет на 10-15%

Турпоток из России в Белоруссию в 2022 году увеличился на 30%, в Казахстан - на 15%, в этом году также наблюдается положительная динамика путешествий россиян во все страны СНГ. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление президента Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова.

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Он отметил, что по итогам текущего года увеличение турпотока в страны СНГ составит 10-15%. При этом, по словам Волкова, у туристов не снижается спрос на Турцию, ОЭА, Дубай и другие страны.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщил «Радиоточке НСН», что грузинские отельеры рассчитывают переманить российских туристов из Турции и вводят систему «все включено».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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