ОСИГ: Турпоток из России в страны СНГ в 2023 году вырастет на 10-15%

Он отметил, что по итогам текущего года увеличение турпотока в страны СНГ составит 10-15%. При этом, по словам Волкова, у туристов не снижается спрос на Турцию, ОЭА, Дубай и другие страны.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян сообщил «Радиоточке НСН», что грузинские отельеры рассчитывают переманить российских туристов из Турции и вводят систему «все включено».

