«Ошеломляющий поток»: Туристы летом заполнили все гостиницы Калининградской области

Все места в гостиницах Калининградской области летом оказались заполнены, в регионе наблюдается ошеломляющий поток туристов, рассказал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин в разговоре с НСН.



Рост потока туристов в Россию и концентрация внутри страны обеспеченных путешественников, отказавшихся от поездок за рубеж, способствовали опережающему росту стоимости размещения в пятизвездочных отелях, пишет «Коммерсант». По данным газеты, за год ночь в них подорожала более чем на 20%. Ламшин отметил, что внутренний туризм в этом году потрясает своими объемами.