Объявлена программа фестиваля вина «Ноябрьфест»

Кроме того, 16 ноября посетителей примет винодельня «Солнечная долина», 17 ноября — крестьянско-фермерское хозяйство «Andryus Yutsis» и «Lucky Winery», 19 ноября — «Инкерманский завод марочных вин». Также 25 ноября можно будет посетить винодельню «Бельбек», узнать о тонкостях технологии производства вина и посетить погреб, где в дубовых барриках выдерживается вино. В тот же день можно будет осмотреть «Винный парк Долины святого Саввы», а 19 и 26 ноября пройдут экскурсии в «Агрофирме “Золотая балка”» — идеальном месте для первого знакомства с крымским виноделием от истории виноделия в Крыму и в Балаклаве до современных технологий на винодельне.

Участники Эногастрономических выходных #Ноябрьфест узнают и об истории классический крымских производств, работающих с XIX века, и о современных инновационных предприятиях. Это позволит гостям мероприятия получить полное представления обо всех этапах развития крымского виноделия.

Чтобы посетить экскурсии, необходимо предварительно зарегистрироваться и выбрать интересующую программу. Формирование групп будет происходить по мере заполнения мест.

Помимо экскурсий, гости смогут стать участниками других мероприятий, связанных с кино, музыкой, живописью и гастрономией. С их программой можно ознакомиться на сайте http://ноябрьфесткрым.рф/.

