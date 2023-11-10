Объявлена программа фестиваля вина «Ноябрьфест»
Крым приглашает жителей и гостей полуострова посетить в течение ноября бесплатные экскурсии на винодельческие предприятия региона в рамках выходных #НоябрьФест.
Так, с 12 ноября двери для посетителей откроют винодельня ALMA VALLEY и завод «Массандра», где гости смогут посетить подвалы с выдержкой вин и осмотреть коллекционную галерею, а также познакомиться с историей «Массандры»
Кроме того, 16 ноября посетителей примет винодельня «Солнечная долина», 17 ноября — крестьянско-фермерское хозяйство «Andryus Yutsis» и «Lucky Winery», 19 ноября — «Инкерманский завод марочных вин». Также 25 ноября можно будет посетить винодельню «Бельбек», узнать о тонкостях технологии производства вина и посетить погреб, где в дубовых барриках выдерживается вино. В тот же день можно будет осмотреть «Винный парк Долины святого Саввы», а 19 и 26 ноября пройдут экскурсии в «Агрофирме “Золотая балка”» — идеальном месте для первого знакомства с крымским виноделием от истории виноделия в Крыму и в Балаклаве до современных технологий на винодельне.
Участники Эногастрономических выходных #Ноябрьфест узнают и об истории классический крымских производств, работающих с XIX века, и о современных инновационных предприятиях. Это позволит гостям мероприятия получить полное представления обо всех этапах развития крымского виноделия.
Чтобы посетить экскурсии, необходимо предварительно зарегистрироваться и выбрать интересующую программу. Формирование групп будет происходить по мере заполнения мест.
Помимо экскурсий, гости смогут стать участниками других мероприятий, связанных с кино, музыкой, живописью и гастрономией. С их программой можно ознакомиться на сайте http://ноябрьфесткрым.рф/.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru