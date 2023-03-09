Составлен рейтинг лучших виноделен России

Лидером стал Завод шампанских вин «Абрау Дюрсо» в Краснодарском крае. На второй строчке – винодельня «Сикоры» (хутор Семигорский, Новороссийск, Краснодарский край), на третьей – «Галицкий и Галицкий» (станица Гостагаевская, Анапский район, Краснодарский край). В первую пятерку также вошли «Винодельня Олега Репина», которая находится в поселке Любимовка в Севастополе и хозяйство «Долина Лефкадия» из Краснодарского края.

В первой десятке восемь мест занимают винодельни из Кубани, две – из Крыма.

Для российского вина будут введены федеральные специальные марки с эмблемой «Вино России». Они появятся на продукции, сделанной из винограда, выращенного в России, и «соответствует всем стандартам качества виноделия». Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает НСН.

