Составлен рейтинг лучших виноделен России

Путеводитель 50 Best Tastes of Russia опубликовал рейтинг 50 лучших винных хозяйств России 2023 года. Список составлен на основе голосования 500 ведущих российских винных экспертов, он опубликован на сайте проекта.

В рейтинг вошли не только крупные винные бренды, но семейные хозяйства и локальные производства из Краснодарского, Ставропольского края, Волгоградской, Ростовской области и республик Дагестан, Крым и Северная Осетия-Алания.

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Лидером стал Завод шампанских вин «Абрау Дюрсо» в Краснодарском крае. На второй строчке – винодельня «Сикоры» (хутор Семигорский, Новороссийск, Краснодарский край), на третьей – «Галицкий и Галицкий» (станица Гостагаевская, Анапский район, Краснодарский край). В первую пятерку также вошли «Винодельня Олега Репина», которая находится в поселке Любимовка в Севастополе и хозяйство «Долина Лефкадия» из Краснодарского края.

В первой десятке восемь мест занимают винодельни из Кубани, две – из Крыма.

Для российского вина будут введены федеральные специальные марки с эмблемой «Вино России». Они появятся на продукции, сделанной из винограда, выращенного в России, и «соответствует всем стандартам качества виноделия». Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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