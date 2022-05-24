Опрос: только 8% планирующих летний отдых россиян намерены провести его за границей
Только 8% российских граждан из тех, кто планирует летний отпуск, намерены провести его за границей, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос банка «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».
Большая часть участников исследования, собирающихся отдохнуть, планируют отпуск в РФ. Так, на отечественные курорты намерены отправиться 27% граждан, планирующих отпуск предстоящим летом. Еще 18% участников исследования проведут отдых в поездках по России, но не на курортах. За границей собираются отдыхать 8% россиян. При этом 24% отпускников будут отдыхать на даче и еще 20% - дома.
Россияне, планируя летний отпуск, часто рассматриваю направления, которые на протяжении последних десятилетий завоевали репутацию среди граждан.
Напомним, цены на туристических направлениях внутри России к лету вырастут на 20-30 процентов. Увеличение цен перед летом — стандартная ситуация в сфере туризма.
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