Опрос: только 8% планирующих летний отдых россиян намерены провести его за границей



Большая часть участников исследования, собирающихся отдохнуть, планируют отпуск в РФ. Так, на отечественные курорты намерены отправиться 27% граждан, планирующих отпуск предстоящим летом. Еще 18% участников исследования проведут отдых в поездках по России, но не на курортах. За границей собираются отдыхать 8% россиян. При этом 24% отпускников будут отдыхать на даче и еще 20% - дома.



Россияне, планируя летний отпуск, часто рассматриваю направления, которые на протяжении последних десятилетий завоевали репутацию среди граждан.

Напомним, цены на туристических направлениях внутри России к лету вырастут на 20-30 процентов. Увеличение цен перед летом — стандартная ситуация в сфере туризма.

