Опрос: Сочи назвали лучшим направлением для семейного отдыха в октябре

Так, на Сочи приходится 17% бронирований. Кроме того, 11% россиян предпочитают путешествовать с семьей в Санкт-Петербург, 6% — в Москву.

Кроме того, для семейного отдыха соотечественники выбирают Казань, Кисловодск, Анапу, Геленджик, Архыз и Красную Поляну.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион за сезон посетили 100 тысяч туристов, число работающих гостиниц и отелей в регионе увеличилось в пять раз по сравнению с 2023 годом.

