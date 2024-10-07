Опрос: Сочи назвали лучшим направлением для семейного отдыха в октябре

Согласно данным исследования онлайн-сервиса Tvil.ru, наиболее востребованным направлением для семейного отдыха в октябре в России стал город Сочи.

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Так, на Сочи приходится 17% бронирований. Кроме того, 11% россиян предпочитают путешествовать с семьей в Санкт-Петербург, 6% — в Москву.

Кроме того, для семейного отдыха соотечественники выбирают Казань, Кисловодск, Анапу, Геленджик, Архыз и Красную Поляну.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что регион за сезон посетили 100 тысяч туристов, число работающих гостиниц и отелей в регионе увеличилось в пять раз по сравнению с 2023 годом.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
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