Балицкий: Запорожскую область за сезон посетили 100 тысяч туристов

Запорожскую область за сезон посетили 100 тысяч туристов, число работающих гостиниц и отелей в регионе увеличилось в пять раз по сравнению с прошлым годом, сообщил губернатор области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Он отметил, что средняя загрузка мест размещения в июне составила 32%, в июле – 60%, в августе – 54%. В осенний период, указал он, уровень бронирования выше 20%.

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По словам Балицкого, число работающих объектов размещения превысило 370. Губернатор подчеркнул, что также продолжается работа по развитию туристической навигации в приморских городах, чтобы маршруты отдыхающих стали доступнее и удобнее.

Ранее вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в пресс-центре НСН заявил, что средний чек на отдых в России вырос на 20-22% из-за удорожания всех элементов туристического продукта, передает «Радиоточка НСН».

