Опрос: Россияне чаще всего забывают в путешествиях одежду и электронику

Уточняется, что в 25% случаев российские туристы оставляют в отпуске электронику, 20% забывают о туалетных принадлежностей, а 14% - об украшениях и аксессуарах. Реже всего оставляют обувь (6%), книги и журналы (6%), чемоданы и документы (5%).

Забывчивостью страдает 67% женщин и 62% мужчин. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются туристы до 18 лет, реже других подобное происходит с представителями старшего поколения. В 56% случаев путешественники забывают вещи в отелях и апартаментах, а в 18% в транспорте, в том числе в самолетах.

Ранее сообщалось, что около 32% россиян в течение последнего года совершили, как минимум, одну туристическую поездку по стране на автомобиле. При этом желаемая дальность поездок составила 2,2 тысячи километров, а действительная дальность — только 1,06 тысячи километров, напоминает «Радиоточка НСН».

