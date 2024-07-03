Опрос: Россияне чаще всего забывают в путешествиях одежду и электронику
Около 41% россиян забывают в путешествия предметы одежды, пишут «Известия» со ссылкой на опрос компании СДЭК и сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Уточняется, что в 25% случаев российские туристы оставляют в отпуске электронику, 20% забывают о туалетных принадлежностей, а 14% - об украшениях и аксессуарах. Реже всего оставляют обувь (6%), книги и журналы (6%), чемоданы и документы (5%).
Забывчивостью страдает 67% женщин и 62% мужчин. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются туристы до 18 лет, реже других подобное происходит с представителями старшего поколения. В 56% случаев путешественники забывают вещи в отелях и апартаментах, а в 18% в транспорте, в том числе в самолетах.
Ранее сообщалось, что около 32% россиян в течение последнего года совершили, как минимум, одну туристическую поездку по стране на автомобиле. При этом желаемая дальность поездок составила 2,2 тысячи километров, а действительная дальность — только 1,06 тысячи километров, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru