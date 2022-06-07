Опрос: Более половины россиян летом будут путешествовать по стране
Более половины жителей России, которые планируют летний отпуск, хотят провести его в путешествии по стране (58%), а 13% предпочитают отправиться за границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Хоум кредит».
Отмечается, что среди всех респондентов летний отпуск планируют 62%, совсем не планируют — 30%, не смогли определиться с ответом – 8%. При этом дачный отдых стал вторым по популярности у россиян — его выбрали 34% респондентов.
Так, для путешествий по России большинство опрошенных (33%) выбрали Краснодарский край, Крым — 23% и Санкт-Петербург — 18%.
Ранее сообщалось, что при выборе отдыха за границей в июне граждане России чаще всего бронируют Турцию и Грузию.
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