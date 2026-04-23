Жители Туапсе остались без информации от властей о том, что им делать в условиях нефтяных дождей
Жители Туапсе жалуются на информационный вакуум со стороны властей на фоне экологической катастрофы, сообщает Telegram-канал «Агентство. Новости».
В городе уже несколько дней после атаки украинских беспилотников на НПЗ и морской терминал идут нефтяные дожди. Местные власти практически прекратили информировать население о ситуации. В соцсетях люди задаются вопросами: как защитить здоровье и почему детей до сих пор не перевели на дистанционное обучение, несмотря на загрязнение воздуха.
Местные жители жалуются в паблике «Мой Туапсе» во «ВКонтакте». Там появился анонимный пост к мэру Сергею Бойко и губернатору Вениамину Кондратьеву. Автор с астмой жалуется на одышку из-за выбросов. Пост собрал более 200 комментариев — люди требуют отменить школьные занятия. Жительница выложила фото рук ребенка в черных точках с вопросом о дистанционке.
Другие беспокоятся о безопасности воды, уборке дворов и мойке машин. Авторы двух постов недоумевают, почему Роспотребнадзор с 16 апреля не фиксирует превышений вредных веществ, называя происходящее экологической катастрофой.
Волонтеры «Шанс на жизнь» находят на улицах животных, испачканных нефтепродуктами: в микрорайоне Грознефть кошки, собаки и птицы — в ужасном состоянии, с признаками отравления.
Ранее сообщалось, что в воздухе в Туапсе зарегистрировано превышение бензола в 2-3 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
