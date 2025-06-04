Сегодня в России почти нет условий для семейного отдыха, а там, где есть соответствующая инфраструктура, отдых дороже, чем в Турции. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.