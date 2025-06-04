Онищенко посетовал на отсутствие условий для семейного отдыха в России
Несмотря на активное развитие туристической отрасли, в России почти не представлен семейный отдых, к тому же он слишком дорогой, сказал НСН Геннадий Онищенко.
Сегодня в России почти нет условий для семейного отдыха, а там, где есть соответствующая инфраструктура, отдых дороже, чем в Турции. Об этом в пресс-центре НСН заявил заслуженный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«Самое время еще раз напомнить о том, что мы пока выезжаем на советском наследии — загородных лагерях, лагерях труда и отдыха и так далее. Новых форм отдыха нет, несмотря на развитие туристической отрасли, на которую тратятся огромные деньги. Надо находить экономические инструменты, чтобы бизнес был заинтересован создавать условия для семейного отдыха. Сегодня молодые пары могут поселиться в гостиницах разного класса, пользоваться оздоровительными услугами, а вот для семей такого отдыха мало. Конечно, удручает и его дороговизна. Как бы мы ни отговаривали наших граждан ехать в Турцию, в Турции отдыхать дешевле. Это то ограничение, которое не дает возможности воспользоваться в полной мере уникальными возможностями всех форм отдыха для наших граждан», — сказал Онищенко.
Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил, что лето 2025 года стало переломным для российского туризма: традиционно популярная Анапа столкнулась с резким оттоком отдыхающих из-за невозможности пользоваться пляжами и морем из-за разлива мазута в прошлом декабре. Туристы массово выбирают альтернативные направления внутри страны, а также активно летают за границу.
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