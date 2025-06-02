Алтай и Байкал, как отметил Арзуманов, выбирают любители природы, уставшие от пляжного отдыха. На Алтае они отправляются к Телецкому озеру и село Чемал, на Байкале предлагают экотуры, трекинг и отдых в глэмпингах.

Несмотря на рост внутреннего туризма, многие предпочитают отдыхать за рубежом, рассказал гендиректор TEZ TOUR. В тройку лидеров вошли Китай, Турция и ОАЭ.

«Китайский остров Хайнань стал хитом среди россиян благодаря прямым рейсам, тропическому климату и высокому уровню сервиса. Китай активно развивает туристическую инфраструктуру, предлагая отели на любой бюджет. Проверенными вариантами для туристов остаются Турция и ОАЭ», - сообщил Арзуманов.

Также среди лидеров по востребованности у российских туристов остаются Мальдивы, Таиланд и Египет. Наиболее дорогим путешествием в июне будет поездка на Мальдивы – от 106 тысяч рублей. Хайнань обойдется в среднем в 83 тысячи рублей, Турция – 51 тысяча рублей. Стоимость указана за человека при двухместном размещении с вылетом из Москвы в июне на регулярных рейсах от семи ночей.

Совместная туристическая программа в Дагестан и Чечню поможет привлечь туристов в регион, но потребуется строительство отелей, заявил ранее НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

