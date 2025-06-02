Туроператоры раскрыли, куда поедут россияне в июне
Россияне переориентировались с загрязненных мазутом пляжей Анапы на другие направления, рассказал НСН гендиректор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
Лето 2025 года стало переломным для российского туризма: традиционно популярная Анапа столкнулась с резким оттоком отдыхающих из-за невозможности пользоваться пляжами и морем из-за разлива мазута в прошлом декабре. Туристы массово выбирают альтернативные направления внутри страны, а также активно летают за границу, рассказал НСН генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов.
«Сочи привлекает не только морем, но и возможностью совместить пляжный отдых с поездками в горы (Красная Поляна, Роза Хутор). Здесь лучше сервис и больше вариантов для семейного отдыха. Новым трендом стал Дагестан – республика активно развивает туризм: песчаные пляжи Каспийского моря, древний Дербент и горные районы (Сулакский каньон) привлекают любителей экзотики и приключений. Цены на этом направлении пока остаются низкими. Калининград привлекает россиян наличием Балтийского моря, старинной архитектуры и отсутствием виз. Сейчас в этот город едут за атмосферой «мини-Европы»», - рассказал туроператор.
Алтай и Байкал, как отметил Арзуманов, выбирают любители природы, уставшие от пляжного отдыха. На Алтае они отправляются к Телецкому озеру и село Чемал, на Байкале предлагают экотуры, трекинг и отдых в глэмпингах.
Несмотря на рост внутреннего туризма, многие предпочитают отдыхать за рубежом, рассказал гендиректор TEZ TOUR. В тройку лидеров вошли Китай, Турция и ОАЭ.
«Китайский остров Хайнань стал хитом среди россиян благодаря прямым рейсам, тропическому климату и высокому уровню сервиса. Китай активно развивает туристическую инфраструктуру, предлагая отели на любой бюджет. Проверенными вариантами для туристов остаются Турция и ОАЭ», - сообщил Арзуманов.
Также среди лидеров по востребованности у российских туристов остаются Мальдивы, Таиланд и Египет. Наиболее дорогим путешествием в июне будет поездка на Мальдивы – от 106 тысяч рублей. Хайнань обойдется в среднем в 83 тысячи рублей, Турция – 51 тысяча рублей. Стоимость указана за человека при двухместном размещении с вылетом из Москвы в июне на регулярных рейсах от семи ночей.
Совместная туристическая программа в Дагестан и Чечню поможет привлечь туристов в регион, но потребуется строительство отелей, заявил ранее НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru