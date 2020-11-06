Онищенко обвинил Турцию в российских антирекордах по заболевшим COVID-19

«Конечно, это сыграло роль! Когда открыли Турцию, я сразу же сказал, что ехать туда не надо, так как там нет должного уровня здравоохранения. Открытие этой страны пролоббировал турбизнес, который находится на содержании Турции. Бизнес не хочет заниматься развитием внутреннего туризма, а живет за счет квазибезопасного турецкого туризма. Завоз коронавируса в Россию из Турции был прогнозируемым, этого нельзя было допускать», - убежден Онищенко.

Вместе с тем он призвал не пугаться так называемых «антирекордов» по заболеваемости коронавирусом в России.

«Болезни не надо мерить такими словами. В медицине есть своя терминология. Уровень заболеваемости считается количеством зараженных на сто тысяч человек. В мире он сегодня составляет 623 человека на сто тысяч, в России – 1 173 человека на сто тысяч. Для сравнения, в США он составляет 2 763, то есть у нас в два раза ниже, чем в США, но выше, чем в среднем в мире. Это обусловлено сезоном, а также плохим соблюдением санитарных мер. В этом виновато не государство, а сами люди», - считает депутат.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что его медучреждение уже на 100% заполнено пациентами с COVID-19. В связи с этим Онищенко рассказал, как долго российская система здравоохранения сможет выдерживать такой суточный прирост заболевших.

«У нас при гриппе бывает и больший прирост больных, которым требуется госпитализация», - подчеркнул он.

За минувшие сутки в России был достигнут самый высокий показатель заболеваемости в стране с начала пандемии. Общее число инфицированных россиян достигло 1 733 440 человек.

