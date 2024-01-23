АТОР: В РФ число безвизовых туристов из КНР в 2023 году составило 50 тысяч человек

Число безвизовых китайских туристов в России в прошлом году составило порядка 50 тысяч. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные ассоциации «Мир без границ».

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Отмечается, что в 2024 году групповой туристический поток из Китая будет расти, однако не достигнет допандемийных показателей. Согласно данным, из Китая в РФ по безвизовым каналам приехало 48,3 тысячи туристов.

Ранее, 18 января, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что сезон северного сияния в Мурманской области в этом году вызвал большой ажиотаж среди туристов, в том числе из Китая, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Даничев
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