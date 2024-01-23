АТОР: В РФ число безвизовых туристов из КНР в 2023 году составило 50 тысяч человек

Отмечается, что в 2024 году групповой туристический поток из Китая будет расти, однако не достигнет допандемийных показателей. Согласно данным, из Китая в РФ по безвизовым каналам приехало 48,3 тысячи туристов.

Ранее, 18 января, в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщили, что сезон северного сияния в Мурманской области в этом году вызвал большой ажиотаж среди туристов, в том числе из Китая, передает «Радиоточка НСН».

