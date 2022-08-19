«Viva Россия»: Тревел-блогер рассказала, как не столкнуться в отпуске с дискриминацией
Люди, настроенные на положительный отдых, с этим и столкнутся, сказала НСН блогер happybabytravel Татьяна Тазеева-Гриценко.
Люди говорят по-русски, отдыхают рядом с англичанами, украинцами, дети их играют вместе. Настроенные на позитивный и положительный отдых с этим и столкнутся, заявила член Русского Географического Общества Татьяна Тазеева-Гриценко в пресс-центре НСН.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в пресс-центре НСН заявил, что россиянам надо запретить посещение Европы, а исключение сделать только для служебных поездок. Тревел-блогер Тазеева-Гриценко провела опрос среди подписчиков и выяснила, что они не сталкивались с дискриминацией в отпуске.
«Один человек сообщил, что встретился с негативом в Грузии. В основном все пишут, что люди говорят по-русски, отдыхают рядом с англичанами, украинцами, дети их играют вместе. Никаких проблем нет. Для того, чтобы избежать какого-то негатива надо самому не высказывать какие-то яркие эмоции на те или иные новостные поводы. Иначе это будет подобно столкновению футбольных фанатов. Если люди настроены агрессивно, то они всегда найдут агрессию, а настроенные на положительный отдых с этим и столкнутся. Мне рассказывали, что в Болгарии русские пытались говорить на английском в кафе, а им отвечали: говорите по-русски, мы вас уважаем, знаем ваш язык. Есть кейс, когда в Мадриде кричали Viva Россия!», - рассказала Тазеева-Гриценко.
Ранее руководитель проекта Russians по оказанию помощи россиянам за рубежом Анна Лапенко в пресс-центре НСН раскритиковала идею депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете россиянам ездить в Европу.
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