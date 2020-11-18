В Москве объявят обладателей главной туристической премии мира

Международная премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. Каждый год награда вручается более чем в 80 номинациях самым привлекательным для туристов городам, лучшим туроператорами, авиакомпаниям, курортам, отелям и прочим представителям отрасли.

Ранее МИД РФ призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж из-за пандемии коронавируса до того момента, пока ситуация не стабилизируется. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.





