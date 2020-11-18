В Москве объявят обладателей главной туристической премии мира
Лауреатов главной туристической награды мира — премии World Travel Awards - впервые объявят в Москве. Церемония пройдет 27 ноября в режиме онлайн, ее ведущими станут актеры Ингеборга Дапкунайте и Юрий Колокольников.
В 2019 году столица завоевала награду в главной номинации «Лучшее туристическое направление. Город», опередив Лондон, Нью-Йорк, Париж и другие столицы мира. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, в текущем году российская столица представлена в семи номинациях, в том числе: «Лучшее направление в сфере делового туризма», «Лучшее культурное направление. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма».
Международная премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. Каждый год награда вручается более чем в 80 номинациях самым привлекательным для туристов городам, лучшим туроператорами, авиакомпаниям, курортам, отелям и прочим представителям отрасли.
Ранее МИД РФ призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж из-за пандемии коронавируса до того момента, пока ситуация не стабилизируется. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
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