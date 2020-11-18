Более половины российских туристов владеют иностранными языками

Две трети путешественников из России (66%) владеют хотя бы одним иностранным языком, следует из опроса сервиса поиска авиабилетов OneTwoTrip.

Согласно опросу, 35% респондентов владеют одним иностранным языком, на двух иностранных языках могут выражаться 19% опрошенных, 10% знают три языка. И только 1% респондентов знает четыре или пять языков. Более 84% процентов опрошенных, знающих иностранный язык, говорят на английском. На втором месте по популярности немецкий язык – на нем говорит 6% респондентов. Еще несколько опрошенных говорят на испанском, итальянском и французском языках.