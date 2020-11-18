Более половины российских туристов владеют иностранными языками

Две трети путешественников из России (66%) владеют хотя бы одним иностранным языком, следует из опроса сервиса поиска авиабилетов OneTwoTrip.

Согласно опросу, 35% респондентов владеют одним иностранным языком, на двух иностранных языках могут выражаться 19% опрошенных, 10% знают три языка. И только 1% респондентов знает четыре или пять языков. Более 84% процентов опрошенных, знающих иностранный язык, говорят на английском. На втором месте по популярности немецкий язык – на нем говорит 6% респондентов. Еще несколько опрошенных говорят на испанском, итальянском и французском языках.

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В опросе приняли участие 2480 человек. Отмечается, что чем моложе человек, тем больше вероятность того, что он говорит на иностранном языке. Так, люди в возрасте от 19 до 25 лет говорят на иностранном языке в 75% случаев. При этом менее половины (48%) граждан РФ старше 40 лет знают второй язык.

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ФОТО: pixabay.com
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