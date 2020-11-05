МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж из-за COVID-19
Министерство иностранных дел РФ призывает россиян отложить необязательные поездки за рубеж до стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Напомним, Россия из-за пандемии COVID-19 с конца марта прекратила пассажирское авиасообщение с другими странами, исключением вывозные рейсы. Полёты стали постепенно возобновляться с августа. Сейчас наши соотечественники могут, в частности, летать в Великобританию, Турцию, Танзанию и Швейцарию, а также Египет, ОАЭ, Белоруссию, Южную Корею, Японию, на Кубу и Мальдивы.
Между тем, ранее российские туристы рассказали, где бы они хотели встретить Новый год. О своих предпочтениях рассказали респонденты, опрошенные сервисом OneTwoTrip. В результате исследования выяснилось, что большинство из них, а именно 69% хотели бы отправиться в путешествии. Причем две трети – за границу.
Такое же количество участников опроса отметили, что во время тура хотели бы жить на природе, остальные заявили, что их привлекают города и их праздничная рождественская атмосфера, подчеркивает Газета.ру.
При этом почти все опрошенные – 94% - хотели бы отправиться в поездку в компании родных и близких, пишет РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+19 404 / сут.
Умерли
29 509+292 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+12 238 / сут.
- «Сбываются худшие прогнозы». В МИД оценили эпидемическую обстановку в мире
- Против директора ФБК возбудили уголовное дело
- АТОР: Объем раннего бронирования туров снизился в два раза
- МИД призвал россиян отложить необязательные поездки за рубеж из-за COVID-19
- Франция усилит контроль границ в рамках Шенгенской зоны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru