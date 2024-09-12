ОАЭ в зимнем сезоне станут самым близким пляжным направлением для россиян
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зимой станут самым близким зарубежным курортным направлением для россиян, заявил генеральный директор туроператора FUN&SUN Владимир Рубцов, чьи слова приводит пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
По словам Рубцова, продолжительность полета во многие страны выросла, а в ОАЭ она осталась прежней – пять часов.
Рубцов отметил, что в самом северном эмирате ОАЭ Рас-эль-Хайме российские туристы чаще всего бронируют отели четыре-пять звезд «все включено». Большинство пляжей расположены вдоль побережья залива на территории гостиниц, все они песчаные, с пологим входом в море.
Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в пресс-центре НСН заявил, что российские туристы осенью отправятся в ОАЭ, Египет и Таиланд.
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