ОАЭ в зимнем сезоне станут самым близким пляжным направлением для россиян

По словам Рубцова, продолжительность полета во многие страны выросла, а в ОАЭ она осталась прежней – пять часов.

Рубцов отметил, что в самом северном эмирате ОАЭ Рас-эль-Хайме российские туристы чаще всего бронируют отели четыре-пять звезд «все включено». Большинство пляжей расположены вдоль побережья залива на территории гостиниц, все они песчаные, с пологим входом в море.

Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в пресс-центре НСН заявил, что российские туристы осенью отправятся в ОАЭ, Египет и Таиланд.

