АТОР: туры по России подорожают на 12-15% в 2024 году

По его словам, рост зарплат благотворно скажется на работниках гостиниц и отелей, но неминуемо приведет к росту цен на туры по стране.

Ромашкин назвал 2023 год очень удачным для внутреннего туризма.

«Более половины всех туристических поездок по РФ обеспечили туроператоры и онлайн-сервисы по бронированию отелей и туров», - отметил вице-президент АТОР.

Ранее россияне стали бронировать отели в Мурманске на 47% чаще, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

