АТОР: туры по России подорожают на 12-15% в 2024 году

Путешествия по России в 2024 году подорожают в среднем на 12-15% из-за инфляции и повышения оплаты труда сотрудников предприятий, которые работают в туристической отрасли. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, передает «Интерфакс».

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По его словам, рост зарплат благотворно скажется на работниках гостиниц и отелей, но неминуемо приведет к росту цен на туры по стране.

Ромашкин назвал 2023 год очень удачным для внутреннего туризма.

«Более половины всех туристических поездок по РФ обеспечили туроператоры и онлайн-сервисы по бронированию отелей и туров», - отметил вице-президент АТОР.

Ранее россияне стали бронировать отели в Мурманске на 47% чаще, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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