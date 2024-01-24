АТОР: туры по России подорожают на 12-15% в 2024 году
Путешествия по России в 2024 году подорожают в среднем на 12-15% из-за инфляции и повышения оплаты труда сотрудников предприятий, которые работают в туристической отрасли. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин, передает «Интерфакс».
По его словам, рост зарплат благотворно скажется на работниках гостиниц и отелей, но неминуемо приведет к росту цен на туры по стране.
Ромашкин назвал 2023 год очень удачным для внутреннего туризма.
«Более половины всех туристических поездок по РФ обеспечили туроператоры и онлайн-сервисы по бронированию отелей и туров», - отметил вице-президент АТОР.
Ранее россияне стали бронировать отели в Мурманске на 47% чаще, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве возбудили дело после беременности 14-летней девушки от мужа бабушки
- Отечественные ученые изобрели пластырь для безболезненной вакцинации
- Кот стал причиной падения бойца поп-ММА Венома с 10 этажа
- Япония увеличила закупки российского СПГ в декабре до рекордных объемов
- Лолита заявила, что не планирует выступать за рубежом
- Британские ученые обнаружили 85 пригодных для жизни экзопланет
- Выдворенному из Латвии пенсионеру предоставили жилье в Калининграде
- АТОР: Количество поездок россиян за рубеж выросло на 13% в 2023 году
- Делегация Азербайджана в ПАСЕ покинула сессию в Страсбурге
- Движение по трассе М-12«Восток» восстановлено после аномального снегопада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru