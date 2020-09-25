Новости за ночь: Греция предложила Москве возобновить авиасообщение

В Греции зарегистрировано 16,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Доминикане — 110 тыс., на Кубе — 5,3 тыс., в Мексике — 710 тыс.

Греция 7 сентября открыла границы для россиян, разрешив въезд до 500 человек в неделю. У туристов из России должны быть отрицательный тест на коронавирус и ваучер на отель.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН на тему «Туризм в условиях угрозы второй волны пандемии» президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев озвучил сроки открытия границ России.

«Я считаю, что тенденция, которая наметилась после пика в самом начале, достаточно твердая, жесткая, скорее всего, с осени до весны мы будем наблюдать все-таки постепенное открытие стран и открытия сообщения. Все страны на сегодняшний день понимают, что экономики второго такого удара по сдерживанию не выдержат. Нужно открываться, нужно разрешать поездки», - отметил он.



