«Ничего существенного»: Туристы не испугались атак Геленджика и Новороссийска

Российские туристы не отказываются от отдыха в Краснодарском крае из-за атак региона беспилотниками, заявил в эфире НСН президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Ранее сообщалось, что 27 мая была отбита атака БПЛА на Геленджик. В ночь на 17 мая Краснодарский край атаковали 44 дрона, в результате в Новороссийские пострадали несколько частных домов и квартир, в Туапсе возник пожар на нефтезаводе.